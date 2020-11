Fabrizio Corona contro Gregoraci a Non è l'Arena: "Aveva un contratto con Matteo Cambi, poi è arrivato Briatore". Massimo Giletti si dissocia

16 novembre 2020 a

a

a

Frecciatine e bordate per tutti, soprattutto per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. Fabrizio Corona, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, ha parlato per la prima volta, senza peli sulla lingua, dell'incontro tra la showgirl e il ricco imprenditore. "Elisabetta Gregoraci aveva un contratto scritto e firmato, che conosco benissimo, con Matteo Cambi ( fondatore del marchio Guru), poi lui sparì all'improvviso - ha raccontato l'ex re dei paparazzi -. Elisabetta era disperata e incontrò Briatore in un hotel di Milano, si sono conosciuti, poi lui fu colpito da un brutto male e lei gli è stata molto vicino". Dichiarazioni forti che fanno pensare, quindi, a un rapporto di sola convenienza. Il conduttore, però, ha voluto dissociarsi da ogni parola e, rivolto a Corona, ha detto: "Te ne prendi tutte le responsabilità".

"Che parac***a". La Gregoraci chiama l'avvocato, con Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip finisce in tribunale?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.