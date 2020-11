Grande Fratello Vip, il seno di Selvaggia Roma e il commento di Pretelli: "Che belle palle di Natale". Gelo della Gregoraci

17 novembre 2020 a

a

a

Una gaffe dietro l'altra per Pierpaolo Petrelli al Grande Fratello Vip. L'ingresso nella casa della seducente e aggressiva Selvaggia Roma ha scombussolato le dinamiche tra l'ex velino di Striscia la notizia ed Elisabetta Gregoraci, sempre più gelosa e possessiva nei confronti del suo "amico speciale". Selvaggia ci gioca e provoca, e Alfonso Signorini ci marcia abilmente. Come quando fa notare a Pretelli un like e un commento malandrino a una foto in cui l'ex di Uomini e donne metteva in bella mostra il suo seno. "Che belle le palle di Natale", la frase ironica e pepata di Pretelli.



"Preso per il cu***, sai cosa dicono di te fuori di qui?". Selvaggia Roma umilia Pretelli, scatta la squalifica?

Signorini ne chiede conto e il ragazzo, per uscirne tutto intero, assicura: "Una volta uscito metterò dei commenti anche alle foto di Elisabetta". "Ma la presenza di Ely ti frena dal provarci con Selvaggia?", chiede malizioso il conduttore. La risposta secca di Pretelli, "sì", lascia un po' tutti sconcertati, ed è lo stesso Pierpaolo a correggersi a tempo di record, spiegando di non aver capito la domanda. Sarà vero? Salvataggio (goffo) in calcio d'angolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.