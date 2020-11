Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e l'ultima frase della puntata: "Vi ammazzo". Cosa c'è dietro

Francesco Fredella 17 novembre 2020 a

a

a

Alfonso Signorini chiude in bellezza un’altra puntata del Grande Fratello Vip, fra colpi di scena e non solo. E il condurre lancia un avvertimento. "La pioggia romana scroscia sopra di noi, ma i nostri cuori sono pieni di sole solo a guardarvi. E dopo questa se non mi mandate un panettone a casa vi ammazzo". Una frase a metà, che sembra far intendere molo di più. In questa settimana in nomination ci sono Andrea Zelletta, Massimiliano Morra e Dayane Mello. Ma quando Signorini chiede ai concorrenti chi vogliano fuori dalla casa, allora arrivano le prime indiscrezioni bomba.

"Che belle palle di Natale". Prego? Selvaggia Roma mostra il seno, Pretelli impazzisce. GF Vip, gelo siderale con la Gregoraci

"Voglio un nome, non le spiegazioni. Non fatemi arrabbiare", dice il conduttore dopo le parole di Adua Del Vesco. Una puntata piena di colpi di scena, che mandano lo share in alto su Canale5. Signorini, intanto, apre le porte della casa di Cinecittà a Giacomo Urtis. E ora i concorrenti hanno paura. Quanti segreti svelerà il chirurgo dei vip?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.