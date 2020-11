Uomini e donne, la battuta di Tinì Cansino contro Gemma Galgani. "Simbolo fallico"

17 novembre 2020 a

a

a

Una battuta choc quella di Tinì Cansino, che ha sconvolto Gemma Galgani. Durante una sfilata a Uomini e Donne, le dame si sono sfidate sul tema "Ti porto nel mio sogno d'amore". La Galgani si è presentata a piedi nudi e con un avvolgente maglione addosso, spiegando che il suo sogno prevede un romantico ritiro in un faro con il suo uomo. Ed ecco l'intervento di Tinì, opinionista del programma che non si espone molto spesso. "Ma hai scelto il faro perché è un simbolo fallico?", ha detto riferendosi alla dama. In studio sono rimasti tutti spiazzati, da Gianni Sperti alla stessa Maria De Filippi. La Galgani, invece, si è lamentata con Tinì, accusandola di aver rovinato il suo momento romantico. "Che palle, Gemma, ma tu un uomo lo fai annoiare. Qualcosa di più frizzante, no?", ha commentato Gianni.

"Fragile, piena di paure". Il terrore di Tina Cipollari: ciò che nessuno si sarebbe aspettato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.