Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: "Sarà difficile dirlo ai concorrenti, non so come reagiranno". Bomba in arrivo

Secondo le malelingue, i rapporti tra Alfonso Signorini e Ilary Blasi sarebbero tesi. Tesissimi. Lui è stato per anni opinionista del Grande Fratello Vip, lei conduttrice. Ma poi il colpo di scena: Alfonso è arrivato alla conduzione del reality con risultati sorprendenti. A Casa Chi, il format on line, chiarisce tutto: "Certo che continuo a sentire Ilary Blasi. Devo dire che ci sentiamo spesso. Siamo costantemente in contatto. Ci parliamo di frequente, ma lo stesso vale con Alessia Marcuzzi". Poi dice: "Tra l’altro Ilary continua a rimbalzarmi un invito a cena da me che le sto facendo da più di un mese. La invito da tempo. Io avevo invitato a cena sia lei che suo marito Francesco Totti. Prima è morto il papà di Francesco e quindi avevano ben altri pensieri, poi c’è stata l’emergenza Covid. Totti non ha passato una bella esperienza. Tutti e due si sono ammalati di coronavirus, ma lui ha passato un periodo non bello diciamo così. Per Francesco è stato anche peggio ecco".

Il Gf Vip non finirà a dicembre. Le porte chiuderanno a metà febbraio, i “vipponi” ancora non lo sanno. Sicuramente vedremo nuovi ingressi (Malglioglio, ad esempio, è attesissimo). "Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio", conclude Signorini.

