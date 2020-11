Ballando con le stelle, "troppo targata Mediaset": la showgirl vietata in Rai, clamorosa accusa a Milly Carlucci

18 novembre 2020 a

a

a

Un veto su Paola Caruso a Ballando con le stelle? A svelarlo è la stessa showgirl, ex Bonas di Avanti un altro al fianco di Paolo Bonolis, in una succosa intervista sul settimanale Diva e donna. Già al centro delle cronache rosa sui rotocalchi e nei salotti tv di Barbara D'Urso per la gravidanza e l'incontro con i genitori biologici, la bionda esplosiva ha spiegato perché non può partecipare a suo dire al fortunatissimo show del sabato sera di Raiuno. "Milly Carlucci non mi vuole... Dice che sono troppo targata Mediaset".

"Sono innamorata di lui, sua moglie sa tutto". Elisa Isoardi, clamorosa confessione dalla Bortone: Todaro, voci impazzite

Ammesso che sia vero, forse tutti i torti la padrona di casa non li avrebbe. E quando l'intervistatore le fa notare che sarebbe "perfetta per il Grande Fratello Vip", la Caruso mette subito in chiaro: "Non posso farlo, le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio, in quanto unico genitore". In questo caso, ovviamente, i riflettori dovranno aspettare. Ma il pensiero più affettuoso, nel mondo della tv, è per la D'Urso: "Le devo tutto. Mi ha salvata. Senza di lei me ne sarei dovuta tornare in Calabria…Non potevo mantenermi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.