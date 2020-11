Elisabetta Gregoraci, la confessione vip (estrema): "Andava in clinica con Briatore e poi a letto con me. Sapete cosa urlava?"

18 novembre 2020 a

a

a

Dall'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è stata travolta da numerose polemiche. Al centro quasi sempre il matrimonio con Flavio Briatore, la fine della storia e il presunto contratto che i due avrebbero firmato. Motivo questo, sempre che sia vero, per cui la showgirl non si è lasciata andare con Pierpaolo Pretelli. A mettere il dito nella piaga Mino Magli, l’uomo che 13 anni fa era fidanzato con la Gregoraci. Dopo aver raccontato a Oggi che la showgirl aveva una storia in contemporanea sia con lui che con l'ex team manager della Ferrari, Magli torna a parlare al settimanale.

"Ma la Gregoraci si è accorta dell'offesa?". Cos'è uscito di bocca a Pupo in diretta: Briatore, un colpo bassissimo al GF Vip

"L’unico mio intento - ha raccontato nell'edizione che uscirà domani, 19 novembre - è quello di ottenere un confronto con Elisabetta per guardarla negli occhi e chiederle per quale motivo ha mentito senza pudore durante il nostro rapporto". La presentatrice ha infatti più volte smentito la loro relazione, ma l'uomo porta a testimonianza le sue reminiscenze. "Ricordo molto bene il periodo quando Flavio era ricoverato in una clinica a Roma, zona Parioli, quando Eli pur vestendo gli abiti da dedita crocerossina, non appena varcava la soglia di uscita dalla clinica mi chiamava euforica e al grido 'finalmente sono liberaaaaaa' e si precipitava tra le mie braccia per trascorrere tutta la notte insieme". Ma non è finita qui, perché Magli ricorda anche gli anni di Vallettopoli: "Fui io ad accompagnarla a Piazzale Clodio, ed anche in quella occasione mentì spudoratamente negando ogni tipo di coinvolgimento... peccato che poi vennero fuori le note intercettazioni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.