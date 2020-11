Ballando con le stelle, "sono innamorata". Elisa Isoardi-choc, Raimondo Todaro che dice?

18 novembre 2020 a

Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, si appresta ad andare verso la finale. Quello che per molti non terminerà è invece il sodalizio Elisa Isoardi-Raimondo Todaro. I due, compagni di ballo, hanno alimentato parecchie voci. In particolare è un'uscita dell'ex conduttrice de La Prova del Cuoco a scatenare i rumors. "Sono innamorata" ha confessato senza mezzi termini durante la trasmissione Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Qui la Isoardi non ha specificato a chi si riferisse, ma molti hanno subito pensato al ballerino.“Esiste - ha proseguito facendo riferimento alla sua esperienza - prima di tutto un rispetto sincero che è alla base di ogni relazione sia d’amore che d’amicizia. Il rispetto porta alla fiducia che è fondamentale per chi deve affrontare delle sfide di ballo come no”.

E pare proprio che questo sentimento reciproco abbia ripagato la coppia ripescata per la finalissima in combinata con Tullio Solenghi. “È stato un regalo di Ballando perché solo uno tra noi sarebbe dovuto passare. Non avrei avuto il coraggio di sfidarlo invece siamo riusciti ad arrivare in finale insieme. Perché devo dirlo, Tullio mi piace da matti, sono innamorata di lui e anche la moglie lo sa, dunque siamo a posto". Insomma, appuntamento alla prossima puntata.

