Striscia la notizia, Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma quasi alle mani: la rissa al Grande Fratello Vip

Altissima tensione tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5. Dieci minuti di facci a faccia furente, rilanciato da Striscia la Notizia. "Ma tu parli di rispetto? Fatti il tuo Grande Fratello da sola!", urla la ex di Flavio Briatore. "Maleducata, non alzare la voce, bella", ribatte l'ex di Uomini e donne. "Ci riesci a fare il Grande Fratello senza parlare di me? Mi chiamo Elisabetta, non bella. Sei ridicola, non attacca". Una escalation di provocazioni. "Torna nel tuo mondo dei balocchi, bambina viziata", la aizza la Roma, che poi si sfoga con gli altri: "Non deve fare la vittima".

Il discorso si sposta velocemente su Pierpaolo Pretelli, il ragazzo "conteso". "Non fare il suo avvocato difensore, non mi mettere in mezzo Selvaggia baciatutti", "Io parlo quando voglio", "Allora me lo dici in faccia, basta con le recite". E all'ennesimo "maleducata", la Gregoraci si alza da tavola e scatta minacciosa verso Selvaggia: le due signore si affrontano a pochi centimetri mentre Andrea Zelletta accorre per separarle. "D'ora in poi con te parlerò solo alzando la voce", giura la Roma. Altre scintille in arrivo.



