Domenica in, Paolo Conticini umilia Isoardi e Todaro: "Non mi sono inventato niente, io"

A Domenica In colpo basso di Paolo Conticini contro Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. In collegamento con Mara Venier su Raiun l'attore ha spiegato il suo secondo posto a Ballando con le Stelle, dove si è esibito in coppia con Veera Kinnunen. "Ho tentato di essere più semplice possibile, non inventandomi niente, nessuna storia d’amore, nessuno scoop". Parole impossibili da non associare a uno dei tormentoni rosa delle ultime settimane, quello dell'amicizia "speciale" tra la Isoardi e Todaro appunto, finiti molto spesso sulle copertine dei rotocalchi per motivi non propriamente "tecnici". E i telespettatori della Venier che facevano il tifo per Conticini hanno esultato in maniera scomposta: "Isoardi asfaltata!", dando il via a nuove polemiche.

