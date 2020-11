Ballando con le stelle, la Isoardi fa litigare Todaro e Conticini: "Io e la Isoardi? Sciacquatevi la bocca"

23 novembre 2020 a

Durissimo scontro a distanza a Ballando con le stelle tra Raimondo Todaro e Paolo Conticini, "nel nome" di Elisa Isoardi. L'attore romano secondo a Ballando con le stelle, in collegamento con Mara Venier a Domenica in su Raiuno ha parlato di "storie d'amore inventate", senza citare Todaro e Isoardi ma il riferimento polemico era chiaro. E via Instagram il maestro e ballerino è partito in quarta: "Caro Paolo Conticini, sia io e che Elisa Isoardi abbiamo sempre dichiarato di non esserci mai visti fuori dagli studi. Se poi qualcuno pensa che non sia vero, non dipende da noi. La verità è che eri il favorito e se non hai vinto non è certo per colpa nostra anzi...". Conticini e Veera Kinnunen sono arrivati secondi dietro Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Isoardi e Todaro quarti. E per essere più esplicito, Todaro ha commentato ancora: "Prossima volta prima di parlare sciacquatevi la bocca".

