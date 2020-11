Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa a pezzi Francesco Oppini: "Mi fai venire il vomito. A furia di spu***..."

23 novembre 2020 a





Stanno facendo discutere le parole di Dayane Mello contro la coppia Tommaso Zorzi-Francesco Oppini all'interno del Grande Fratello Vip. Parlando con Adua Del Vesco, infatti, la concorrente ha detto: "Quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Vedo una "leccazione" di cu** che guarda… mi viene il vomito". Secondo le due influencer, il commentatore sportivo si sarebbe legato a Zorzi solo per convenienza, perché si tratta di un personaggio forte all'interno della casa e quindi per sfruttare la sua popolarità. "Lui era un uomo vero quando è arrivato qui, figo da vedere con belle parole. Poi ha iniziato a spu***armi, a nascondersi dietro il personaggio di Tommaso per emergere", ha continuato Dayane, che questa settimana è in nomination proprio con Oppini, Adua e la contessa Patrizia De Blanck. Anche la Del Vesco, in accordo con le parole della modella, è convinta che Oppini non sia autentico e che la sua amicizia con Zorzi sia finta: "Credo che lui sia la persona che abbiamo visto all'inizio. Adesso non è più vero. Ha paura di andare via, di perdere. Lui è uno che vuole vincere".

