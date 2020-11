Alberto Matano e Serena Bortone, cosa hanno notato dietro le quinte della Rai: "In privato..."

27 novembre 2020 a

Alberto Matano e Serena Bortone fanno solo finta di essere amici in tv. A sganciare questa bomba è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Secondo quanto scrive il giornalista, il conduttore de La vita in diretta e la padrona di casa di Oggi è un altro giorno sono apparsi spesso insieme sul piccolo schermo, mostrandosi complici e affiatati, ma in realtà avrebbero sempre e solo recitato una parte. "Si fingono amici in pubblico ma in privato si mal sopportano”, ha assicurato Dandolo. Quest'ultimo, inoltre, fu uno dei primi a parlare l'anno scorso della presunta rivalità tra Matano e Lorella Cuccarini. I due hanno negato per lungo tempo, fino a quando l'ultima puntata de La vita in diretta non ha confermato tutto. Resta da vedere se succederà lo stesso con la Bortone. I due al momento non hanno replicato al gossip riportato dalla rivista.

