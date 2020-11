Grande Fratello Vip. rissa tra la Gregoraci e la Salemi in diretta: "Quei messaggi privati a Briatore", imbarazzo in sala

30 novembre 2020 a

Se ne dicono di tutti i colori. Tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci volano gli stracci in diretta al Grande Fratello Vip su Canale 5. Un confronto di fuoco. il motivo? Un uomo. Milionario. Si chiama Flavio Briatore, ex marito della Gregoraci. Adesso ci pensa lei a rinfacciare alla Salemi di aver mandato messaggi al suo ex marito. Ma la Salemi si giustifica. "Vado in Sardegna da 5 anni. Nessuno mi ha mai pagato le vacanze, sono messaggi senza secondi fini", mette in chiaro la Salemi. La Gregoraci non crede alla versione della Salemi. Che sembra arrampicarsi sugli specchi.

Intanto, resta sullo sfondo l’accusa della Salemi, che dà della snob alla Gregoraci perché non avrebbe mai salutato Giulia in Sardegna. E poi la contessa caccia gli artigli: "A lei interessava solo Briatore,che non l’ha mai pensata. Me l’ha detto pure Flavio: ci provava con lui". Una frase bomba che lascia tutti senza parole. Ma la Salemi continua a giustificarsi dicendo di aver sempre frequentato la Sardegna nei locali di lusso. "Se sono ospite - come capitato nel locale del tuo ex marito - ho ringraziato. Basta", conclude.

