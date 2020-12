Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e il contratto con Briatore: "Tra noi c'è un accordo"

04 dicembre 2020 a

"Ma è vero che c'è questo contratto tra te e Flavio Briatore". Momento topico al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini chiede a Elisabetta Gregoraci perché non si lascia andare nella casa con Pierpaolo Pretelli e i telespettatori del reality di Canale 5 trattengono il fiato. "Ne parlano tutti fuori, Eli", la stuzzica il presentatore. E la Gregoraci, finalmente, parla: "Mi fa piacere questa domanda perché così posso dirlo a tutti coloro che guardano a casa. Non c'è nessun contratto, è falso, è falso che io non possa rifarmi una vita nel caso incontrassi qualcuno".



Poi aggiunge: "Tra me e Flavio c'è solo un accordo, se così si può dire: per il bene di nostro figlio Nathan Falco abbiamo promesso di non introdurre subito in famiglia il nostro eventuale nuovo partner". Pretelli, accanto a lei, ascolta in silenzio. "Quante probabilità ci sono che tra te e Pierpaolo nasca qualcosa fuori dalla casa?", ci prova ancor Signorini: "Mai dire mai, ma è più no che sì", cerca di chiudere il caso la Gregoraci.

