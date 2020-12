Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: "Sto aspettando questo messaggio", chi la spinge verso Pierpaolo Pretelli

08 dicembre 2020 a

Un messaggio da parte di Elisabetta Gregoraci. È ciò che sta aspettando con ansia Giulio Pretelli, il fratello di Pierpaolo, concorrente del Grande Fratello Vip. “Elisabetta se ci stai ascoltando, scrivimi! Voglio conoscerti e conoscere chi è nel caso la mia futura cognata”, ha detto il giovane a Pomeriggio Cinque, nel salotto di Barbara D’Urso. Con l’uscita della showgirl dalla casa, resta un grande punto di domanda sui Gregorelli. Prima di abbandonare il reality, Elisabetta e Pierpaolo si sono dati un bacio a stampo, cosa che ha fatto ben sperare i fan della coppia. “Io spero che quando saranno fuori dalla casa si chiariranno. E si diranno le cose che non si sono detti dentro la casa. Spero che avranno la possibilità di conoscersi meglio”, ha continuato Giulio. Il giovane poi ha parlato anche del suo rapporto con il fratello e di come Pierpaolo lo abbia aiutato a uscire da un periodo nero nel quale soffriva di anoressia. “Col fatto che Pierpaolo è andato a vivere fuori da Maratea presto, non abbiamo avuto il tempo di viverci come fratelli. Ora viviamo insieme da 2 anni e siamo un’unica cosa. Io sono innamorato di Pier”, ha concluso Giulio.

