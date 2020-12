Amici di Maria De Filippi, Arisa blocca Rudy Zerbi: "Non dire le mie cose", cala il gelo

10 dicembre 2020 a

Niente gossip su Arisa. Gelo siderale ad Amici di Maria De Filippi, con Rudy Zerbi che durante il daytime su Italia 1 scherza sul fidanzato della cantante abruzzese e la diretta interessata che non la prende bene. Parte tutto con una rivelazione di Arisa: "Rudy mi ha regalato un cuore". Zerbi mette le mani avanti, fintamente spaventato: "No no no, attenzione… Mi ha regalato un cuore? Sei fidanzata!". In realtà, il cuore nel camerino di Rudy non era per Arisa, ma di fronte agli apprezzamenti dell'interprete di Sincerità e Controvento ha pensato bene di regalarglielo. Nessun tentativo di seduzione, insomma. "No perché hai un fidanzato, poi mi viene a rigare la macchina", scherza ancora Rudy. Arisa però lo rimbrotta: "Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie". E il siparietto finisce con un pizzico di imbarazzo.

