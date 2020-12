Kate Middleton, la nemica in famiglia (e non è Meghan Markle): drammatico problema di successione al trono

10 dicembre 2020 a

C'è una forte gelosia all'interno dei palazzi della famiglia reale inglese. Al centro dei dissapori in casa Windsor ci sarebbe Kate Middleton, la moglie del principe William. Oltre ai rapporti tesi con i duchi di Sussex, Meghan e Harry, la duchessa di Cambridge avrebbe un'altra rivale in famiglia. Lo svela The Talko. Si tratta della principessa Beatrice, figlia di Andrea, terzogenito della regina Elisabetta. La presunta rivalità nascerebbe dalla linea di successione. Il principe Carlo, infatti, ha rafforzato le possibilità della sua famiglia di mantenere il trono, con regole di successione modificate e un grande divario tra i figli della sovrana. Ecco perché Beatrice sarebbe in disaccordo con zio e cugini, ma soprattutto - secondo alcuni rumor - sarebbe anche "molto gelosa di Kate Middleton". E secondo The Talko, prova dei rapporti freddi sarebbe il fatto che in occasione del battesimo di George, i fratelli di Carlo "furono introvabili".

