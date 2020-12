Belen Rodriguez, è già crisi con il compagno Antonino Spinalbese? Paparazzati così, in pieno giorno

10 dicembre 2020 a

Va avanti la storia d'amore tra Belen Rodriguez e la sua recente fiamma, l'hairstylist Antonino Spinalbese. A rovinare l'idillio solo un incidente di percorso, una discussione che i due hanno avuto durante un aperitivo in un locale a Roma, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi. “Sarà che l’atmosfera al tavolino del bar è un po’ tesa, sarà che quella con Antonino più che una chiacchierata sembra una discussione, fatto sta che alla vista del fotografo Belen si irrita”: questo scrive la rivista nel suo ultimo numero. La conduttrice di Tu si que vales, quindi, avrebbe reagito male alla vista dei paparazzi. Addirittura secondo il settimanale, la showgirl avrebbe avvicinato due carabinieri per rivendicare il rispetto della sua privacy e quella del compagno Spinalbese. La lite tra i due, comunque, sarebbe rientrata all'istante. Infatti Belen e il fidanzato hanno lasciato il locale per recarsi in hotel mano nella mano.

