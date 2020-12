Fabrizio Corona, chi è Renè, la sua bellissima e giovanissima "nuova donna". "Cristiano Ronaldo galeotto"

Francesco Fredella 15 dicembre 2020 a

Si chiama Renè su Instagram. Ma per Fabrizio Corona avrà lo stesso successo di Beyoncè: tenetevi forte. Quando telefoniamo al re dei paparazzi ci dice: "Avrà successo. Investo tutto su di lei". Ora Corona, che sembra stia vivendo un momento d’oro dopo tante peripezie, diventa agente musicale. "La canzone di Renè è su CR7, Cristiano Ronaldo", si preannuncia già successo.

Sarà a brevissimo su tutte le piattaforme musicali. Intanto, Renè racconta: "Ciondolavo tra letto e divano triste per una storia d'amore appena finita. Nulla mi consolava, nemmeno il latte con i biscotti. Accendo la tv proprio mentre Ronaldo esulta per uno dei suoi goal, si alza la maglietta e li la folgorazione: va bene soffrire ma su quegli addominali avrei pianto sicuramente meglio che sul divano con i gatti. Presi la chitarra e come dice Vasco "le canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole...".

