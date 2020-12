Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso sbotta per Selvaggia Roma: "Folle, non voglio pensarlo"

16 dicembre 2020 a

È pronta a dire la verità Selvaggia Roma dopo le insinuazioni del suo ex, Francesco Chiofalo. Quest’ultimo, nel salotto di Barbara D’Urso, ha messo in dubbio il fatto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non sia in buoni rapporti con il padre. Per dire la sua, Selvaggia Roma ha mandato un videomessaggio a Pomeriggio Cinque: “Ciao Barbara ti volevo ringraziare per avermi difesa e non aver creduto alle parole di quel signore, che tra l’altro ha tirato in ballo una situazione delicata…Una situazione di cui dovrò parlare solo io…So io come sono andate le cose”. La conduttrice ha rivelato di non credere alle parole di Chiofalo, ma ha anche aggiunto: “Selvaggia parlerà con me di questa storia…Io l’ho difesa perché una ragazza che dice certe cose per me se avesse detto una bugia sarebbe folle…Non voglio pensarlo”. Poi è arrivata anche la proposta provocatoria di Giovanni Ciacci, ospite della D’Urso: “Per capire se Selvaggia Roma ha mentito sul suo difficile rapporto con il padre falle fare la macchina della verità”.

