Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci impazzisce di gelosia. Salemi e Pretelli beccati così, la regia indugia

18 dicembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip su Canale 5 decolla la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I telespettatori sui social scommettono sull'affiatamento molto sospetto dei due, soprattutto dopo l'uscita di scena di Elisabetta Gregoraci (sempre più gelosa dell'ex velino di Striscia la notizia) e non a caso nella notte l'hashtag #Prelemi, che indica la "ship" tra i due concorrenti, diventa uno dei trending topic italiani. Roba da matti.



Su Twitter spopolano i video e le foto in cui Giulia e Pierpaolo, ormai in maniera scoperta, si abbracciano, si accarezzano, scherzano. E il gioco diventa sempre più "fisico", tanto che c'è chi sospetta che in realtà le battutine reciproche siano solo un pretesto per toccarsi, per sfiorarsi, per stringersi. Insomma, l'antipasto di qualcosa molto più "serio" che potrebbe esplodere da un momento all'altro nella casa. Chissà, magari durante le feste, complici il clima allegro e i tanti brindisi alcolici che Giulia non sembra reggere granché. In arrivo il primo bacio, con tanti saluti alla bella Ely?

