The Voice Senior, "Clerici per un giorno". Loredana Bertè pubblica questa foto: Antonella che dice?

Su Rai1 The Voice Senior vince nuovamente la sfida dello share col Grande Fratello Vip e la giudice Loredana Bertè festeggia "celebrando" Antonella Clerici, la padrona di casa. Dopo un venerdì sera scatenato, con Loredana che canta niente meno che Felicità del "collega" Albano Carrisi conquistando il resto della giuria e il pubblico, il sabato mattina riserva una sorpresa social.

Su Instagram, la sempre imprevedibile e vulcanica interprete de Il mare d'inverno e altri classici della musica leggera italiana prende in mano una cornetta del telefono molto rétro, in un contesto floreale e bucolico, e scrive: "Stamattina mi sono svegliata Clerici! "Clerici per un giorno". Antonellina col telefono in mano è effettivamente un classico dell'altro suo programma, È sempre mezzogiorno. Insomma, citazione al cubo.

