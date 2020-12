Domenica in, "Ma è finita sta lettera?". Mara Venier si è stancata, clamoroso imbarazzo con gli ospiti

20 dicembre 2020 a

A Domenica In su Rai1 arrivano Stefano De Martino e Biagio Izzo e il pubblico, che segue religiosamente il salottino di Mara Venier in tv e sui social, si divide a metà. Molti telespettatori (soprattutto quelli di sponda femminile) impazziscono per il bello ex marito di Belen Rodriguez, anche c'è chi insinua che sia "tutto rifatto". Viceversa, molti criticano il siparietto natalizio dell'improvvisato duo comico partenopeo, alcuni anche con giudizi fin troppo duri.



Un esempio? Su Twitter, si legge in rapida sequenza: "Fare i pagliacci sulle note di Tu scendi dalle stelle, non c'è limite all'indecenza... Meritate vi venga tolto il Natale a vita!". O ancora: "Se tratti il pubblico come fosse una massa di idioti, lo aiuti a diventare così". "Prima l'eccellenza con Zucchero poi il fondo con un ex ballerino di Amici, sopravvalutato e che si sente chissà chi, non fa ridere ed è imbarazzante". Per finire con una sottolineatura molto perfida: "Cantando normalmente facevano più bella figura e Mara che dice 'è finita sta lettera?'. Ho detto tutto".

