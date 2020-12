Elisabetta Gregoraci, la sua "umile casetta" a Monte Carlo: ecco cosa spunta, si scatena il delirio

21 dicembre 2020 a

Elisabetta Gregoraci ha aperto le porte della sua casa a Monte Carlo, mostrando ai follower di Instagram affreschi, scalinate e statue dorate. Come aveva già fatto capire all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove aveva sfoggiato look da migliaia di euro e preziosi bracciali d'oro e diamanti, l’ex di Flavio Briatore ama il lusso. E gli interni della sua casa lo provano. A mostrare il tutto è stata proprio lei, che sui social ha documentato una divertente serata passata in famiglia con il figlio Nathan Falco e i suoi cuginetti Ginevra e Gabriel, figli della sorella Marzia. Dalle storie della showgirl si intravedono scalinate dorate con eleganti addobbi natalizi e degli arredi molto ricercati. Nel salone ci sono enormi mazzi di fiori, grandi affreschi alle pareti, sculture dorate e candele. Nella sala tv, invece, si vede una grande libreria super moderna. Una dimora che fa – a dir poco - sfigurare la casa del GfVip.

