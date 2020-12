Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e l'esultanza scomposta: cos'ha appena visto nella casa

22 dicembre 2020 a

Esultanza da stadio per Elisabetta Gregoraci. Il suo Grande Fratello Vip prosegue in parallelo a quanto sta accadendo nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, grazie alle dirette Tik Tok con gli scatenati Francesco Oppini e Enock Barwuah. Tra le mura di Cinecittà proseguono le tensioni tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. "Tommaso dorme, ecco il suo Grande Fratello", lo punzecchia la modella brasiliana (che lunedì sera lo ha di nuovo battuto nel televoto), l'influencer non ci sta ed è protagonista di un duro battibecco.



Gli ex coinquilini assistono da casa e fanno tutti il il tifo per lui. Ovviamente l'amico per la pelle Oppini, che esulta in modo scomposto mentre Zorzi le canta a Dayane ("Sììì, vai Tommy!"), ma anche la Gregoreci, che in collegamento con Francesco ed Enock agita le braccia stile ultrà da stadio alla notizia dell'alterco. Per la Mello si prepara un bell'ambientino se e quando incontrerà di nuovo i colleghi in studio da Signorini.

