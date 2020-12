Grande Fratello Vip, "quello mi stuzzica". La proposta indecente di Raffaella Fico, fuori il nome

24 dicembre 2020 a

Hai capito, Raffaella Fico? Dopo le voci sulla recente rottura con Giulio Fratini, il suo fidanzato, si lascia andare a "proposte indecenti" sui concorrenti del Grande Fratello Vip. Il tutto mentre, si sussurra, sarebbe pronta proprio ad entrare nella casa del reality di Alfonso Signorini, su Canale 5. E intervistata proprio da quest'ultimo a Casa Chi, la Fico si è lasciata andare su Mario Ermito: "È abbastanza carino, è quello che mi stuzzica di più". Un chiarissimo endorsement: insomma Ermito, nel caso in cui la Fico entrasse nella casa, farebbe bene a guardarsi le spalle. Dunque, su Mario Balotelli e l'episodio della frase-choc con Dayane Mello, la Fico spiega: "Mario è molto istintivo e purtroppo non riflette, quello che ha detto non è bello, ma non ha ragionato. Pensava di stare nel salotto di casa sua", ha concluso.

