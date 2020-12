Elisabetta Gregoraci sotto all'albero si mostra così: lì sotto, un dettaglio irresistibile...

25 dicembre 2020 a

Per Natale, si riunisce tutta la famiglia. A Montecarlo ecco Flavio Briatore, il figlio Nathan e soprattutto Elisabetta Gregoraci, fresca di addio al Grande Fratello Vip, giusto giusto in tempo per passare le feste con gli affetti più cari. E la famiglia, riunita, si mostra sui social nella maestosa casa monegasca. Look sobrio per mister Billionaire, con camicia bianca d'ordinanza, così come il figlio Nathan si palesa con jeans e maglietta. Ad incantare, come sempre, ci pensa la meravigliosa Elisabetta Gregraoci. Elegantissima ed inarrivabile, eccola con vestito rosso, ampia scollatura e collant neri che fanno capolino dallo spacco. Che dire, semplicemente meravigliosa: la più bella sorpresa sotto l'albero è proprio lei...

