Striscia la notizia, Stefania Orlando e la palpatina in diretta di Massimo Giletti: la mano scivola lì, imbarazzo puro

"Colta in fallo". Stefania Orlando finisce a Striscia la notizia. Grande protagonista del Grande Fratello Vip, reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, per via delle scaramucce con Samantha De Grenet e Patrizia De Blanck (che l'accusa di essere "una falsona e bugiarda"), il tg satirico di Antonio Ricci si diverte a stuzzicarla nella rubrica Fatti e rifatti, spulciandone la carriera.



A partire da una clamorosa palpatina che Massimo Giletti le rifilò in diretta a I Fatti vostri su Rai2, molti anni fa. Giletti fece scivolare la mano in posizione poco ortodossa e la Orlando, imbarazzata, la ricacciò subito al suo posto. Sui ritocchini, lo scanner di Striscia annota un intervento agli zigomi. Poca roba, insomma.



