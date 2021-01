Selvaggia Lucarelli umilia Chiara Nasti: "Sostituisce caldaie e fa Capodanno a Dubai..."

04 gennaio 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli contro i vip all’estero. Per le vacanze di Natale, diversi influencer, come Chiara Nasti o Giulia De Lellis, hanno deciso di trascorrere del tempo all’estero. Cosa che ha fatto indignare i social e anche la giudice di Ballando con le Stelle. “Gente che nella vita sostituisce caldaie o fa l’influencer con 134 follower che ‘Sono a Dubai per lavoro’”: questo il post che la Lucarelli ha pubblicato su Instagram, con un altro commento a corredo: “E non aggiungo altro”. Secondo alcuni, c’è un chiaro riferimento a Chiara Nasti, che prima delle feste ha lasciato l’Italia proprio alla volta di Dubai. Le critiche contro la giovane sono state tante e lei ha voluto rispondere: “Ho visto che si sono create un po’ di polemiche a riguardo. Io ho rispettato tutte le prassi. L’ho fatto per motivi lavorativi”. Aggiungendo, poi, che non è tenuta a dare spiegazioni a nessuno.

"Chiedetelo a Conte perché". Lei? Capodanno a Dubai: governo in tilt | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.