Grande Fratello Vip, "quando muori vieni con me nella tomba". Orrore contro Elisabetta Gregoraci, lei risponde così

08 gennaio 2021 a

Non è più nella casa del Grande Fratello Vip, ma Elisabetta Gregoraci continua a far discutere i telespettatori del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini come nessun'altro concorrente. L'ex di Flavio Briatore era a Dubai, e intanto la sua presunta "fiamma" Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si scatenavano sotto le lenzuola. I fan le hanno dedicato post intensi, accusando l'ex velino di Striscia la notizia di aver "sporcato" la loro storia sotto i riflettori.

A chi la ringrazia per le emozioni che ha fatto vivere a casa, la Gregoraci non butta fuoco sulla benzina definendo la sua esperienza al GF con Pretelli "85 giorni bellissimi". Ma c'è anche chi è più cattiva, come l'utente che su Instagram la massacra: "Te sei fatta un po' di pubblicità perché ormai eri passata... Sei una bellissima donna ma secondo me vola basso perché quando muori vieni con me nella tomba". Risposta glaciale della bella showgirl calabrese: "Spero sempre dopo di te".

