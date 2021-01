Storie italiane, "un rutto in faccia". Alda D'Eusanio fuori controllo, l'imbarazzo di Eleonora Daniele

08 gennaio 2021 a

"Il rutto in faccia". Alda D'Eusanio fuori controllo a Storie Italiane, su Rai1. In collegamento con Eleonora Daniele c'è Pamela Petrarolo, ex stellina di Non è la Rai negli anni 90 (era un po' la "anti-Ambra") diventata mamma della sua terza figlia. Proprio la neonata, di nome Futura, è la star del collegamento, con mamma Pamela che a un certo punto chiede venia ai telespettatori: "Scusate, ha digerito. Perdonateci!". E qui si scatena la D'Eusanio: "Ci ha fatto un rutto in faccia. È bellissima!". La Daniele, un po' imbarazzata, commenta: "A Futura possiamo perdonare tutto". E intanto Alda continuava la sviolinata: "Che bella che è, amore di zia!". Come darle torto.

