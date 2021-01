Grande Fratello Vip, Francesco Oppini trasloca con la fidanzata: "Vogliamo diventare genitori"

09 gennaio 2021 a

a

a

Un ex inquilino del Grande Fratello Vip trasloca grazie ad Alba Parietti: parliamo di Francesco Oppini, che ha raccontato di aver acquistato una casa nuova grazie all’aiuto della madre e ai suoi sacrifici. ”Non è stato il GfVip a farmi comprare la casa. Sicuramente parteciparvi dà una mano, ma non ti arricchisce. Per fortuna ho un lavoro che mi dà anche una certa soddisfazione economica”, ha detto Oppini in un’intervista al settimanale Nuovo. Con lui nella nuova dimora, poco distante dalla casa di mamma Alba, ci sarà anche la fidanzata Cristina Tomasini: “L’ordine delle cose è la convivenza e un figlio. Poi penseremo anche al matrimonio. Per quanto ci riguarda, le nozze per il momento possono aspettare, diventare genitori ha la priorità”.

"Baci tra donne, effusioni tra uomini". Brosio, il più clamoroso degli sfoghi: qui viene giù il GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.