Domenica In, "che bello ritrovarci". Mara Venier e Alessia Marcuzzi, la cena del disastro: massacrate dai fan

10 gennaio 2021 a

Massacrate per una foto. Mara Venier e Alessia Marcuzzi si sono incontrate a cena coi rispettivi compagni, Nicola Carraro e Paolo Calabresi Marconi, e lo scatto è finito sui profili Instragram. Tutte contente le protagoniste, alla vigilia del ritorno di Domenica In oggi su Rai1, e molti fan e followers "indignati". La cena, a detta di molti, sarebbe un cattivo messaggio e una trasgressione alle norme anti-covid. Sbagliato, ovviamente, come chiarito dalla stessa Venier: "Siamo noi 4, per cui siamo nelle regole". Vero, perché finché si resta in fascia gialla è possibile incontrare amici o parenti, anche se 2 al massimo. La polemica testimonia perlomeno la confusione degli italiani per il continuo cambio di regole del governo sulla pandemia. "S’è fatta due piatti di Matriciana, se l’è finita praticamente e non ingrassa, non ha un filo di pancia", ha scherzato poi Zia Mara riguardo all'amica Marcuzzi. .

