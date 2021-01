Grande Fratello Vip, "questa settimana lo facciamo?". Stefania Orlando scandalo, la frase rubata che la può far fuori

10 gennaio 2021 a

Ombre su Stefania Orlando al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. A gettare il seme del dubbio è Tommaso Zorzi, suo ex grande amico nella casa. Recentemente la Orlando si è sfogata dicendosi delusa dall'influencer e ammettendo di aver forse preteso troppo da lui. Di contro, Zorzi confida con Cecilia Capriotti che i continui battibecchi degli ultimi giorni potrebbero far parte di una strategia complessiva della showgirl romana, un modo per avere visibilità facile. ”Così ha più clip", ha spiegato Tommaso a Cecilia, che ha confermato la tesi: "La sera di Capodanno mi ha chiesto se litigavamo in settimana". Ricetta vecchia ma che funziona sempre, a Cinecittà, ma che alla lunga potrebbe costare carissimo alla Orlando, una delle favorite per la vittoria finale.

