Uomini e donne, "sai cosa ti devi dare in faccia?" Cipollari contro Gemma Galgani, De Filippi costretta a intervenire

11 gennaio 2021 a

a

a

Botta e risposta tra Tina Cipollari e Maria De Filippi a Uomini e donne, su Canale 5. Tutto nasce da una battuta che la storica opinionista del dating show Mediaset ha snocciolato in studio ai danni di Gemma Galgani: "Spruzzati un po’ di ddt in faccia". Una frase piuttosto brutale, anche se come noto Tina e Gemma non si sopportano reciprocamente. E tra il serio e il faceto la De Filippi ha cercato subito di smorzare l le polemiche: "Sei proprio stu***da. Passagli anni e diventi sempre più stu***da".

"Fragile, piena di paure". Il terrore di Tina Cipollari: ciò che nessuno si sarebbe aspettato

Sempre Maria ha dovuto tenere a bada gli animi di Davide Donadei e Beatrice Buonocore. Il primo è protagonista di un'appassionata esterna con Chiara Rabbi e quando vede il filmato Beatrice si sente male e lascia lo tudio visibilmente turbata. Dopo una manciata di minuti, Davide si fionda da lei ."Hai retto botta 5 minuti", ironizza la De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.