Serena Garitta, fulmine a ciel sereno. "Lasciata dal marito, dicono per...". Bomba di gossip sull'ex Grande Fratello

L'ex concorrente del Grande Fratello Serena Garitta s'è separata. Non me lo aspettavo. Nicolò Ancona, il padre di suo figlio, e l'inviata di Ogni Mattina, il programma in onda su Tv8 condotto da Adriana Volpe, si sono lasciati (dicono per un'altra, forse). È stato il compagno ad annunciare sui social la fine della loro relazione: «Sono stati cinque anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato, ci siamo amati». È rimasto il piatto del buon ricordo.

