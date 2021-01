Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci brutalizza Dayane Mello: "Pensa alla tua vita". Indiscreto: rissa in studio

25 gennaio 2021 a

"Ma anche basta". Elisabetta Gregoraci regala su Instagram un antipasto di quello che potrebbe accadere stasera in studio al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Negli ultimi giorni, nella casa di Cinecittà, non sono mancati spunti polemici nei riguardi della ex moglie di Flavio Briatore. Sugli scudi, per così dire, Dayane Mello, che osservando i numerosi aerei che sorvolavano il giardino con striscioni inneggianti proprio alla Gregoraci ha commentato acida "Ma si sono accorti che non c'è più?": Carlotta Dell'Isola ha addirittura immaginato che la "mandante" degli aerei fosse la stessa Elisabetta, in un delirio di auto-celebrazione. Quando i followers le chiedono conto di queste frasi, la 40enne showgirl calabrese sbotta: "Ma anche basta, pensassero alla loro di vita, che hanno tanto da raccontare. La mia è abbastanza noiosa". A chi invece le chiede un commento sulle parole a rischio-squalifica della Mello su Tommaso Zorzi "malato di mente", risponde lapidaria: "Non ho visto ma conoscendo un po' Dayane non mi sorprendo... Abbiamo visto tutti com'è fatta".

