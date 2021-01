Elettra Lamborghini, "me la farei": proposta indecente a una donna, terremoto a Mediaset. Il "maritino" che dice?

27 gennaio 2021 a

a

a

Il recente matrimonio con Afrojack? Sembra passare in secondo piano per Elettra Lamborghini. Già, perché la mitica ereditiera si è esposta. Pericolosamente. Grande appassionata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini - segue infatti assiduamente il reality di Canale 5 - ecco che la cantante e rampolla della celeberrima casa automobilistica ha confessato la sua "passionaccia" (lesbo) su Instagram. Come sempre senza filtri e senza troppi peli sulla lingua.

La Lamborghini rispondeva a una raffica di domande poste dagli utenti in una story, quando uno di loro le ha chiesto a bruciapelo se fosse ancora attratta dalle donne, così come aveva detto di essere a più riprese nel recente passato. Ed Elettra ha risposto in modo affermativo. Insomma, sì: c'è qualcuno che la attrae, la interessa nella casa del GfVip. Fuori dunque il nome: si tratta di Adua Del Vesco, pseudonimo di Rosalinda Cannavò, al centro del cosiddetto Adua-gate agli albori di questa infinita edizione del reality.

"Una gatta di marmo". Bomba del re del gossip su Elettra Lamborghini: in tv, ridotta così

"Rosalinda me la farei", ha sganciato la sua bomba Elettra Lamborghini. E ancora, ad un altro follower che gli chiedeva se apprezzava la coppia Rosmello, composta da Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, Elettra Lamborghini ha risposto che vedrebbe meglio lei stessa insieme all'attrice siciliana e inaugurare così la nuova coppia Rosghini. Una passione a tutto tondo. Come detto in premessa, con buona pace di Afrojack, il marito che avrà assistito sgomento a quanto detto dalla strepitosa Elettra.

"Non riesco a farlo, dolore assurdo". Ore di paura per Elettra Lamborghini: un grosso guaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.