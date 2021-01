Belen Rodriguez incinta? Indiscrezioni sulla drammatica reazione di De Martino: come è ridotto

27 gennaio 2021 a

Tutto vero: Belen Rodriguez è incinta del suo parrucchiere, Antonino Spinalbese, con il quale è scoppiata una profonda, sincera e indomabile passione. L'ultima conferma è arrivata dal settimanale Oggi. Ma era evidente: la showgirl argentina, infatti, dopo molto gossip e altrettante indiscrezioni si era fatta sfuggire parecchi indizi relativi alla sua gravidanza. Una gravidanza che non sarebbe stata digerita, affatto, dal suo ex marito e padre del figlio Santiago, Stefano De Martino.

"Sono felicissima, non desideravo altro. Il lavoro va a gonfie vele, ho accanto a me un uomo che amo e che mi ama. Vorrei fermare il tempo, ora che ho tutto quello che ho sempre voluto", avrebbe confidato Belen Rodriguez secondo Oggi ai suoi amici più stretti. Insomma, mai stata così felice. Secondo quanto si apprende, la meravigliosa argentina sarebbe già entrata nel quarto mese di gravidanza. Facendo due calcoli, si può ipotizzare che il piccolino arriverà entro l'estate. Tutto in fretta, con Spinalbese, un amore nato ed esploso a tempo record: si pensi che le prime voci che li davano insieme risalgono all'estate dell'anno scorso (Belen ha 36 anni, Antonino invece 25).

Dunque, eccoci ai malumori di De Martino. Sempre Oggi fa sapere che la cerchia più stretta del conduttore di Stasera tutto è possibile ha fatto trapelare che Stefano non ha affatto preso bene la notizia della gravidanza di Belen. Forse per i tempi che reputa troppo stretti. O forse perché in qualche modo, De Martino, ancora sperava di recuperare la relazione con Belen dopo la seconda e traumatica rottura. Insomma, geloso: non sopporta l'idea che Spinalbese faccia coppia, e soprattutto un figlio, con la Rodriguez. Eppure, nota Oggi, "De Martino la conosce, sa quanto desideri avere una famiglia numerosa che replichi quella in cui è cresciuta e da cui non riesce a staccarsi. Con l’arrivo del nuovo bebè, la pagina è davvero voltata. Ora Belén non è davvero più sua. Ma soprattutto ora Belén è davvero felice", conclude il rotocalco.

