Grande Fratello Vip, vergognoso insulto-vip a Dayane Mello: "Cervello da c***. Quella signorina...", sempre più in basso

"Ha un cervello da capra": Salvo Veneziano è tornato all'attacco. Questa volta contro una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello. L'ex gieffino, espulso dal reality per via di un linguaggio inappropriato, si è scagliato contro la modella brasiliana, prima finalista del programma di Canale 5, per alcune sue frasi contro Tommaso Zorzi. “Volevo dire alla signorina Dayane, che grazie a Dio sta bene, di accendere il cervello da capra che ha, e si ho detto capra”, ha scritto Veneziano in un lungo post su Instagram riferendosi all'inquilina del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Salvo, comunque, non è l'unico a non aver digerito le dichiarazioni della Mello. Anche tanti utenti sui social si sono detti indignati. Nel mirino c'è un suo commento sui problemi mentali dell'influencer milanese. Di recente, infatti, Zorzi ha fatto una confessione alla coinquilina Maria Teresa Ruta: "E' pesante, entro nei miei loop e non ho più i mezzi per uscirne poi. Nessuno vorrebbe essere nella mia testa per più di cinque minuti”. "Mettono la musica che piace a lui solo perché ha i suoi problemi mentali": questo il commento della modella brasiliana.

Veneziano non ha gradito queste parole, anche perché sa benissimo - come rivelato da lui stesso - come si sentono coloro che soffrono d’ansia: “Sei morto dentro, solo le persone sensibili purtroppo soffrono d’ansia, le persone glaciali non sanno nemmeno cosa sia l’ansia. Dayane da quando ha iniziato questo percorso dice parole abbastanza fuori luogo, ma c’è qualcuno che le para il sedere“. Sui dubbi di alcuni telespettatori, che credono che la Mello sia raccomandata, l'ex gieffino ha aggiunto: "Io dico che poco importa tanto si è dimostrata quello che è. La donna iceberg. Dovete solo pensare che si è giocata la madre senza nessun problema, questo fa capire di cosa può essere capace questa donna”.

