Grande Fratello Vip, tra Stefania Orlando e Andrea Roncato mette pace il marito Simone: "Nella casa? Ci andrei a modo mio"

Francesco Fredella 28 gennaio 2021 a

a

a

Torna il sereno. E tutto è bene quel che finisce bene. Simone Gianlorenzi, il marito di Stefania Orlando, ha telefonato ad Andrea Roncato. Tra loro c'è stato uno scontro a distanza dopo l'intervista di Roncato a Live non è la d'Urso. L'ex marito della Orlando aveva detto che il loro matrimonio era finito, circa 20 anni fa, dopo che lei andò via. Ma Stefania, nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto una crisi di pianto. Tutto comprensibile, visto che si tratta di un argomento di cui non vuole parlarne da tempo. E, sempre a distanza, si è consumato anche l'attrito con il nuovo marito della Orlando. Tutto chiarito. Palla al centro. “Sì, ci siamo sentiti. Andrea mi ha telefonato, ci siamo confrontati ed è stata una telefonata molto carina. Gli ho mostrato la nostra vicinanza e il nostro affetto. Abbiamo detto quello che pensiamo, lui ha concluso dicendo che tifa Stefania e di non farla uscire. Era felice del suo percorso. Ci siamo anche promessi che ci saremmo visti a bocce ferme tutti insieme”, racconta Gianlorenzi.

"Credo che Roncato si sia confrontato con un mondo che purtroppo conosce molto poco, quello dei social. Lui è una persona per bene e noi gli vogliamo un bene sincero. Lui, rispondendo sul web e tirando fuori parole pesanti, ha perso un po’ la testa e se non sei pratico rischi di fare una brutta fine",continua. Intanto in Rete c'è chi immagina Gianlorenzi come prossimo concorrente del Grande Fratello vip. Lui dice: “Il Grande Fratello Vip come concorrente? A me potrebbe piacere farlo ma a modo mio. Mi piacerebbe per portare la mia cultura al grande pubblico. La cultura dei musicisti e dei grandi appassionati di musica. M’immagino a fare le lezioni ai ragazzi che magari non ne sanno nulla. Essendo io insegnante ho sempre un po’ questa voglia di divulgare la mia conoscenza e la mia passione… lo farei per quello”, conclude a Casa Chi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.