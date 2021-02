Grande Fratello Vip, "cambiamo argomento". Samantha De Grenet rossa di vergogna: la rivelazione intima di Patrizia De Blanck davanti a suo padre

06 febbraio 2021 a

a

a

Grosso imbarazzo per Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella casa di Cinecittà gli autori decidono di far entrare il padre della showgirl romana, che ha reagito com un sorriso un po' tirato e una simpatica stizza. "Ti avevo vietato di venire”, è il rimbrotto al genitore, che dal canto suo risponde così: "Sei formidabile, un po’ piagnona ma va bene così".

"Abbiamo fatto sesso. È stato bravissimo". Terremoto al GfVip, notte di fuoco per Dayane Mello: la confessione che ribalta la casa



Il bello (anzi, il brutto per la De Grenet) arriva però poco dopo, perché dopo le coccole e gli abbracci "virtuali" con papà, dal quale è separata dall'ormai classico e immancabile pannello in plexiglass, Samantha deve fare i conti con la clamorosa rivelazione di Patrizia De Blanck, ex concorrente ora in studio accanto a Signorini, Pupo e Antonella Elia, convertitasi come tradizione in opinionista dello show. E la Contessa ha pensato bene di regalare agli inquilini e ai telespettatori un retroscena piccante e impensabile.



"La cac***a di Samantha De Grenet", roba che scotta. Panico in regia, il GF Vip censura: troppo tardi, che imbarazzo

"Pensa che Samantha sarebbe potuta essere nostra figlia", scherza la De Blanck col padre della De Grenet. Battuta innocente? No, perché da giovani Patrizia e l'arzillo signore avevano avuto una storia, evidentemente anche abbastanza importante. E alle parole della Contessa, Samantha diventa paonazza e sulle spine supplica Signorini di voltare pagina: "Cambiamo argomento, anche basta direi".

"Non è bello. Per me...". Terremoto sulla De Grenet, la frase-scandalo sull'amore lesbo: il microfono "becca" tutti, finisce in disgrazia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.