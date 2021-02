Uomini e donne, "video intimo e inequivocabile". Aurora e Giancarlo, lo scandalo privato: va tutto in onda

07 febbraio 2021 a

Scandalo a luci rosse a Uomini e donne, con Selvaggia Lucarelli che mette sotto accusa Tina Cipollari e Gianni Sperti. Su Instagram, la penna del Fatto quotidiano da anni in prima fila nella lotta alle violenze sulle donne al bullismo pubblica un estratto del dating show di Maria De Filippi su Canale 5.

Il cavaliere Giancarlo, per dimostrare che tra lui e la dama Aurora ci sarebbe stato qualcosa di più di una simpatia, parla in studio di filmati molto intimi a prova della sua versione dei fatti.



Aurora nega sdegnata: "Ma quando mai, ma vediamoli, falli vedere anche a me". A questo punto, incalzato dalla Cipollari, opinionista storica della De Filippi, l'uomo va a prendere il suo telefonino in camerino e torna, mostrando una clip a Sperti. Nel video, ci sarebbero proprio Giancarlo e Aurora in atteggiamenti intimi ed inequivocabili. "Questo è una delle cose che posso mostrarvi", spiega sibillino a Sperti e la Cipollari, gli unici a vedere le immagini. Aurora è sbigottita, si alza, ha gli occhi sbarrati, La De Filippi intima alla regia: "Non ne so niente e non voglio che le telecamere inquadrino il telefonino".

"Una scena diseducativa e profondamente sbagliata - accusa la Lucarelli -, tanto più che suppongo il programma sia registrato e quindi si poteva decidere di non mostrare nulla. Mi spiace ma non ci siamo. Questa volta Maria io esco".

