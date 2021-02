Grande Fratello Vip, veleno puro di Giancarlo Magalli contro Stefania Orlando: "Non la sopportava, ma poi...", la spintarella

09 febbraio 2021 a

Protagonista del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando è stata uno dei volti di Mezzogiorno in Famiglia e Unomattina in Famiglia, programmi creati da Michele Guardì. La Orlando ha spesso lavorato con Giancarlo Magalli che, rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo Tv, ha svelato una curiosità su lei e Adriana Volpe: “Stefania non l’ha molto sopportata. Devono essersi ritrovate solo di recente. Forse una buona parola per il GF ce l’ha messa proprio Adriana”.

Magalli ha poi elogiato la Orlando, favorita per la vittoria del GF Vip: “Stefania merita di più. Mi dicono che sta facendo un bel percorso e mi auguro che dopo le venga offerto un ruolo in televisione. Magari in un programma corale. Merita di più di quanto ha avuto sino a oggi”, ha rivelato nel'intervista.

Magalli ha poi parlato della sua ultima collega lavorativa: Samanta Togni. Per il conduttore è molto brava alla conduzione de I Fatti Vostri. Ora partirà con un nuovo programma domenicale e per l’occasione Magalli ha dichiarato: “E’ brava, non ha sovrastrutture. Risulta simpatica e poi è una professionista”. Magalli ha anche dichiarato che qualora Samanta Togni lo invitasse nel suo programma accetterebbe molto volentieri il suo invito. Recentemente sulla lite Magalli-Volpe, ha parlato anche Michele Guardì: "Quando si mettono in mezzo dei lati caratteriali è complicato. Io ho fatto l’avvocato, so che al di là di ogni logica c’è un istinto e un’identità che è difficile piegare persino alla logica. È per questo che io in questa vicenda sono stato sempre, pubblicamente in particolare, un passo indietro. Entrare in quelle logiche personali che mi sfuggono francamente mi addolorava e mi faceva sentire fuori posto”, ha rivelato l'uomo che ha creato proprio la coppia televisiva che negli ultimi anni ha litigato platealmente accusandosi a vicenda.

