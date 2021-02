Belen Rodriguez, uno sfogo pesantissimo: "I potenti che mi corteggiano. Ecco chi ha le palle"

Francesco Fredella 10 febbraio 2021 a

Adesso non ci sono più dubbi. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, haistylist di professione, aspettano un bebè. Mistero sul sesso. Ma lo scoop del settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - lascia tutti senza fiato. "Sono al quinto mese di gravidanza e sono felicissima. Sento che sarà una bambina", dice la showgirl. "Amo un uomo gentile": le parole di Belen spiazzano tutti. E parla anche Spinalbese, che dice: "Belen è riuscita a tirare fuori quello che avevo dentro, non sono mai stato così protettivo o affettuoso". Per il piccolo Santiago, nato dal matrimonio tra la Rodriguez e Stefano De Martino, arriverà presto un fratellino o una sorellina.

L'intervista sul settimanale Chi è da oggi - mercoledì 10 febbraio - in edicola. "Sono un'esteta, apprezzo la bellezza e, quando l'ho visto, ho pensato: 'Che bel ragazzo' - racconta Belen - Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). 'Mamma mia, che bel viso che hai!', gli ho detto. Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli 'str***' ma, con il tempo, ho capito che, per quanto ti divertano all`inizio, poi non ti danno serenità. Ho capito per la prima volta che avrei voluto un uomo gentile".

Il primo bacio? "È successo dopo qualche giorno. "Ero imbarazzatissima, sembravo una bambina del liceo, sembrava il primo bacio della mia vita", dice Belen che sceglie quello che definisce un ragazzo semplice. "Cercano sempre di sminuire la persona con la quale sto dicendo che guadagna meno di me, la trovo una cosa allucinante. Io direi tanto di cappello, perché ha avuto le palle di conquistare una che viene corteggiata da persone 'potenti', ma anche tanto di cappello per la famosa che non si perde in cazz***. Io l`albergo più bello del mondo me lo posso pagare da sola", tuona.

L'amore tra Belen e Antonino è sbocciato pochi mesi fa. E da quello che racconta al settimanale Chi la gravidanza è stata voluto. "Lo abbiamo deciso. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità", conclude la showgirl.

