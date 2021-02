Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha le prove: "Ho visto cos'hanno fatto la Orlando e Zorzi", carte cambiate

10 febbraio 2021 a

La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e le dinamiche di gioco cambiano velocemente. Tant'è che durante la diretta di lunedì su Canale 5, Tommaso Zorzi ha deciso di nominare una delle persone con le quali aveva legato di più all'interno della casa, Maria Teresa Ruta. Dayane Mello si è subito insospettita e durante una chiacchierata con Giulia Salemi ha detto: "Sono cambiate le carte e le dinamiche, ho visto che Tommaso e Stefania hanno cercato di mettere in difficoltà Maria Teresa”.

Sia Zorzi che la Orlando, inoltre, si sono allontanati dalla Salemi. Ecco perché la modella brasiliana ha voluto metterla in guardia. Le dinamiche, comunque, starebbero cambiando per tutti gli inquilini. "Samantha si è distanziata da Rosalinda. Ai miei occhi non sfugge niente. Le cose cambiano in questa casa e sono poche le persone che in questo momento ragionano con il cuore. Adesso è tutta strategia", ha continuato la Mello. Secondo lei, quindi, nessuno - arrivato a questa fase del gioco - sarebbe sincero. Tutti starebbero bluffando.

"Non aspettare che le persone siano uguali a te, in questo momento qua non c’è affetto, non c’è amore": questo il consiglio che Dayane Mello ha voluto dare all'influencer italo-persiana. La modella ha poi continuato a puntare il dito contro Zorzi, colpevole di aver mandato in nomination la Ruta: "Io faccio un percorso con te da cinque mesi, tu nomini una persona che ti ha protetto in tutti i sensi. Mancano tre settimane e la nomini sapendo che può tornare a casa. Lo trovo un gesto orribile. Non puoi giocare con le persone così”.

