Diletta Leotta e Can Yaman, avvinghiati (e non solo). Lo scatto incendiario, beccata così: fine dei giochi

Basta uno scatto e tutto diventa virale. Can Yaman e Diletta Leotta pubblicano un’altra foto insieme. Ed è boom. Per loro un San Valentino d’oro. Tutto inizia quando Can Yaman nelle sue Ig storie riprende Diletta che è impegnata con una super partita, Spezia - Milan. Il loro San Valentino è più social che mai. E poi una foto davanti al mare della Costiera Amalfitana: Diletta abbraccia l’attore turco, desiderato da tutte le donne. Si guardano negli occhi e sembra che il bacio sia ad un soffio.

Poi nelle Instagram Stories spunta anche un video del tramonto al mare: una location romantica con tantino di didascalia con un cuoricino. E i fan sognano. Infatti quei cuori valgono più di mille parole. Ora è chiaro che la coppia è davvero pronta a spopolare ovunque. La loro storia è rimasta segretissima per diverse settimane fino a quando il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato la bomba. Da quel momento le fan di Can Yaman sono andate letteralmente in tilt. ma fatevene una ragione: Can Yaman è innamorato pazzo di Diletta Leotta. E lei pure.

Un amore che fa pensare al grande passo: potrebbe essere realmente dietro l’angolo? Chissà. Questo lo scopriremo solo nei prossimi mesi. Ma i presupposti ci sono tutti. Ormai la coppia non si nasconde più: like e cuoricini. Tra abbracci e spifferate sui giornali, l’attore turco si prepara a interpretare Sandokan nel migliore dei modi. E’ stato lui stesso a rivelare nei mesi scorsi, lasciando tutti senza fiato, di essere pronto ad una nuova fatica cinematografica. I fan lo hanno già ribattezzato Sandokan.

