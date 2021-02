Albano Carrisi, lacrime per la figlia Jasmine: "Ora tocca a me soffrire", la scelta più difficile

Francesco Fredella 18 febbraio 2021 a

"Nel 1961 diedi lo stesso dolore a mia madre, ora tocca a me soffrire": Albano Carrisi è costretto a fare i conti con la partenza di sua figlia Jasmine. Che si trasferisce a Milano per proseguire gli studi universitari. Ha molto talento ed il pubblico ha imparato a conoscerla sui social ed in tv, ultimamente a The Voice senior con suo padre ed a Live non è la D'Urso. Adesso il Leone di Cellino si confessa in un'intervista fiume al settimanale Oggi. Ma i tempi sono cambiati.

Quando Carrisi lasciò il Salento per cercare fortuna a Milano era tutto diverso. "Allora andarsene a Milano voleva dire sparire, non esistevano le video-chiamate, spesso non c’erano nemmeno i soldi per la telefonata", racconta ad Oggi. Al Bano, che ha un repertorio vastissimo con oltre 500 brani di ogni tipo, è tornato nella sua amata Cellino. Nelle grandi tenute, alle porte del Salento, vive con tutta la sua famiglia: lì ci sono i figli nati dal primo matrimonio e la sua attuale compagna, Loredana Lecciso con i figli nati dal loro amore (Jasmine e Bido). Jasmine, oltre all'università, ormai ha strizzato l'occhio al mondo della musica. Il suo brano Ego sta andando fortissimo. "Il primo di una lunga serie", ci racconta una fonte segreta vicinissima ai Carrisi.

Nella lunga intervista Al Bano parla anche del Festival di Sanremo. "Amadeus ha detto che la mia canzone non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco. Peccato la canzone è una bomba!", rivela. E c'è già aria di successo per il Leone di Cellino, che ha una forza immensa. Spera di tornare presto a cantare davanti al suo amato pubblico. Per anni, ovunque nel mondo, Al Bano ha catalizzato folle oceaniche con la sua voce inconfondibile.

