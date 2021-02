Melissa Satta, "chi ha messo in giro la voce?". Gossip-terremoto, nuovo flirt super-vip: un incrocio pericolosissimo

Francesco Fredella 18 febbraio 2021 a

Cosa c’è dietro il presunto flirt tra Melissa Satta e Stefano De Martino? La domanda, in queste ore, circola ovunque. Basta una spifferata per mandare tutti in tilt in Rete. Ovviamente i diretti interessati non prendono posizione perché potrebbe trattarsi di una fake news. Melissa Satta, a Verissimo di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, ha parlato della fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Dopo pochissimi giorni il gossip si è infiammato: qualcuno, in anonimato, l’avrebbe vista con De Martino a Napoli (dove è stato impegnato con Stasera tutto è possibile).

E poi ci pensa Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, a rincarare la dose. Secondo Dandolo i due si sarebbero incontrati a Napoli. La Satta, lo ricordiamo, è stata ospite di una puntata di Stasera tutto è possibile, programma condotto proprio da De Martino. "Chi ha messo in giro la voce? E perché?", dice Dandolo.

Adesso occorre capire se si tratta di un’amicizia speciale lo sapremo nei prossimi giorni. Intanto, non ci sono fotografie del loro presunto incontro. Quindi per adesso solo rumors. Anche per quel che riguarda De Martino, dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, non ci sono state spifferate legate alla sua vita privata. L’ex ballerino di Amici, oggi conduttore a tutti gli effetti con un grande successo in Rai, potrebbe presto stupire i fans. Che sognano il suo ritorno sulle scene, magari accompagnato da una fidanzata. E se fosse per davvero la Satta? La bomba di Dandolo lascia tutti senza parole. Forse anche i diretti interessati. Nessun commento, silenzio assoluto. Il caso s’ingrossa diventando un vero giallo, a tratti rosa (come l’amato gossip).

